Boss legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boss hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boss in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,550 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,670 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 43,59 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Boss 47,63 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at