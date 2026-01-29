Fujitsu Aktie
WKN: 855182 / ISIN: JP3818000006
|
29.01.2026 14:02:57
Boss of Post Office IT scandal firm Fujitsu to step down
Paul Patterson will become the chair of Fujitsu's UK business responsible for its inquiry response.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fujitsu Ltd.
|
28.01.26
|Ausblick: Fujitsu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|AI will not lead to mass layoffs, says head of India’s largest IT services company (Financial Times)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Fujitsu legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Fujitsu stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Fujitsu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|India’s IT services giants race to reinvent themselves for the AI age (Financial Times)