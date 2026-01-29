Fujitsu Aktie
WKN: 855182 / ISIN: JP3818000006
|
29.01.2026 14:02:57
Boss of Post Office IT scandal firm Fujitsu to step down
Paul Patterson will become the chair of Fujitsu's UK business responsible for its inquiry response.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Fujitsu Ltd.
|
28.01.26
|Ausblick: Fujitsu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|AI will not lead to mass layoffs, says head of India’s largest IT services company (Financial Times)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Fujitsu legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Fujitsu stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Fujitsu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|India’s IT services giants race to reinvent themselves for the AI age (Financial Times)
Analysen zu Fujitsu Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Fujitsu Ltd.
|23,36
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.