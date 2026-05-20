Ferguson Aktie
WKN DE: A2JAL6 / ISIN: JE00BFYFZP55
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20.05.2026 07:00:59
Boss of Sarah Ferguson-linked firm used royal links to threaten worker with jail
In a recording obtained by the BBC, the worker was threatened with jail for allegedly hacking emails at lifestyle app vVoosh.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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