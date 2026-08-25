JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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25.08.2026 16:25:34
Boss of Trump Jr-backed start-up donated to Republicans after winning US contract
Companies connected to investment firm of US president’s son have benefited from lucrative government business dealsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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