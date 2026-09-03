Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
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03.09.2026 06:58:14
Bossard Gruppe regelt CFO-Nachfolge
|
Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 3. September 2026.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.
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Freundliche Grüsse
Bossard Holding AG
Tel. +41 41 749 65 86
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bossard Holding AG
|Steinhauserstrasse 70
|6301 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 65 86
|Fax:
|+41 41 749 6021
|E-Mail:
|investor@bossard.com
|Internet:
|www.bossard.com
|ISIN:
|CH0238627142
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2393038
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2393038 03.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Bossard AG
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06:58
|Bossard Group announces CFO succession (EQS Group)
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06:58
|Bossard Gruppe regelt CFO-Nachfolge (EQS Group)
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01.09.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.08.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.08.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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11.08.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.08.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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28.07.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Bossard AG
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