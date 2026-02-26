Boston Beer Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Boston Beer Company äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,12 USD gegenüber -3,380 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 402,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 385,7 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,90 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 5,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,96 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at