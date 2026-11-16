Boston Omaha zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Boston Omaha hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boston Omaha in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,2 Millionen USD im Vergleich zu 28,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at