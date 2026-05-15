Boston Pizza Royalties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Boston Pizza Royalties hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,7 Millionen CAD – ein Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boston Pizza Royalties 12,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at