Boston Pizza Royalties veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Boston Pizza Royalties gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Boston Pizza Royalties ein EPS von 0,440 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,2 Millionen CAD – ein Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boston Pizza Royalties 12,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at