Boston Pizza Royalties zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Boston Pizza Royalties gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,03 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,490 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 13,7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at