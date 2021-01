Boston Private Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Boston Private Financial veröffentlichte am 22.01.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,300 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 86,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boston Private Financial 81,8 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,540 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,64 Prozent auf 326,42 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Boston Private Financial 328,51 Millionen USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,417 USD und einem Umsatz von 321,20 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at