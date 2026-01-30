Boston Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Boston Properties hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,59 Prozent auf 4,73 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,01 Milliarden BRL gelegen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 19,45 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Boston Properties einen Umsatz von 18,37 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at