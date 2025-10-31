Boston Properties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Boston Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,34 Prozent auf 4,75 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,76 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at