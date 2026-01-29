|
29.01.2026 06:31:29
Boston Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Boston Properties hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Boston Properties -1,450 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Boston Properties im vergangenen Quartal 877,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boston Properties 858,6 Millionen USD umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,74 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,48 Milliarden USD gegenüber 3,41 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!