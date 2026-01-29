Boston Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boston Properties hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Boston Properties -1,450 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Boston Properties im vergangenen Quartal 877,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boston Properties 858,6 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,74 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,48 Milliarden USD gegenüber 3,41 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at