Boston Properties präsentierte Quartalsergebnisse

Boston Properties äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boston Properties ein Ergebnis je Aktie von 0,530 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 871,5 Millionen USD gegenüber 859,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at