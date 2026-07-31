Boston Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Boston Properties hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 895,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at