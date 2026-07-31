Boston Properties stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Boston Properties lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Boston Properties im vergangenen Quartal 4,53 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boston Properties 4,92 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at