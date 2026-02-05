Boston Scientific: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Boston Scientific hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 5,29 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boston Scientific 4,56 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,780 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5,28 Milliarden USD gesehen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,94 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 20,07 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,75 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,04 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 20,07 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at