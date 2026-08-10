Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
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10.08.2026 19:54:01
Boston Scientific Director Habiger Buys $100k of Shares Amid 54% Decline. What Does This Mean for BSX in 2026?
David C. Habiger, a Director at Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), purchased 2,100 shares of Common Stock on August 5, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($47.59); post-transaction value based on August 5, 2026 market close ($47.74).Boston Scientific Corporation is a global leader in medical technology with approximately 59,000 employees and a market capitalization of $73 billion. The company maintains a diversified product portfolio across three strategic business segments, positioning itself as a comprehensive provider of innovative medical devices for interventional procedures. With trailing twelve month (TTM) revenues of $21 billion and net income of $3.7 billion, Boston Scientific demonstrates significant scale and profitability within the medical device sector, supported by its commitment to advancing therapeutic solutions across multiple clinical specialties.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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