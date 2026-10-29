Boston Scientific gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Boston Scientific hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 5,14 Milliarden USD gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at