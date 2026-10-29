|
29.10.2026 06:31:29
Boston Scientific gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Boston Scientific hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 5,14 Milliarden USD gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX zunächst etwas höher -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, gibt der deutsche Leitindex nach. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.