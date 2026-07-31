Boston Scientific hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Boston Scientific hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD gegenüber 0,530 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 5,44 Milliarden USD gegenüber 5,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at