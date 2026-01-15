Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|
15.01.2026 14:11:00
Boston Scientific is buying Penumbra for $14.5 billion to get into the business of removing blood clots
Penumbra’s stock was up about 14% after the deal was announced Thursday morning.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boston Scientific Corp.
|
15.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15.01.26