Boston Scientific präsentierte Quartalsergebnisse

Boston Scientific hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 5,20 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,66 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at