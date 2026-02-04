Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|
04.02.2026 16:28:07
Boston Scientific Shares Slide 17% Despite Strong Q4 Growth
(RTTNews) - Boston Scientific Corporation (BSX) shares fell 16.79 percent, or $15.39, to $76.24 on Wednesday, despite reporting higher fourth-quarter earnings year over year.
Net income rose to $672 million, or $0.45 per share, from $566 million, or $0.38 per share, last year. Adjusted earnings increased to $0.80 per share, while revenue climbed 15.9 percent to $5.29 billion.
The stock opened at $81.38 and traded between $76.20 and $81.78 on the New York Stock Exchange. Trading volume was about 13.3 million shares, above the average of 10.45 million. The 52-week range is $76.20 to $109.50.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boston Scientific Corp.
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.02.26
|S&P 500-Papier Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boston Scientific-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Boston Scientific stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boston Scientific von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Boston Scientific legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)