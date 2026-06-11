Symphony Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 358683 / ISIN: BMG5472K1633
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11.06.2026 16:40:50
Boston Symphony in Crisis Over Dismissal of Andris Nelsons
Chad Smith, the orchestra’s president, admitted missteps in terminating Andris Nelsons’s contract but stood by the decision and won’t step down.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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