Qualys Aktie

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WKN DE: A1J423 / ISIN: US74758T3032

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26.04.2026 17:10:54

Boston Trust Walden Lets Go of 93,000 Qualys (QLYS) Shares

According to a recent SEC filing dated April 24, 2026, Boston Trust Walden Corp sold 93,512 shares of Qualys (NASDAQ:QLYS) during the first quarter. The estimated transaction value is $10.36 million, based on the average unadjusted closing price for the quarter. The value of the fund’s stake in Qualys fell by $57.95 million quarter-over-quarter, a figure that includes both the effect of the sale and share price movements.Qualys, Inc. is a leading provider of cloud-based security and compliance solutions, serving a broad range of industries with scalable, integrated offerings. The company leverages its proprietary cloud platform to help organizations identify, assess, and remediate IT vulnerabilities efficiently. A consistent focus on automation and integration positions Qualys as a strategic partner for enterprises seeking robust cybersecurity and compliance management at scale.You don’t have to look very far to find reasons why Boston Trust Walden might be disappointed with its Qualys investment. The cybersecurity stock is down more than 45% from the high-water mark it set last November.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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