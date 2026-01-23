mbs Aktie
WKN DE: A2DULM / ISIN: JP3167660004
|
23.01.2026 18:31:11
BostonPremier Wealth Dumps 95,000 LMBS Shares. Should MBS Investors Panic?
According to an SEC filing published Jan. 13, 2026, BostonPremier Wealth LLC sold 95,422 shares of First Trust Low Duration Opportunities ETF (NASDAQ:LMBS), an estimated $4.77 million transaction based on the average closing price during the fourth quarter. The fund’s LMBS stake ended the quarter at 20,001 shares, valued at $999,828. The net position change of approximately $4.75 million includes both trading activity and price fluctuations.The ETF is designed for investors seeking steady income with lower interest rate risk by investing primarily in mortgage-related investments. Its strategy emphasizes capital preservation and yield generation through a diversified portfolio of short-duration bonds.LMBS invests in mortgage-backed securities (MBSes), which are pooled packages of mortgages. Pooling the mortgages and selling them to investors in a bundle theoretically reduces the risk of any single mortgage failing. LMBS’s top holdings include various MBSes from Freddie Mac, Fannie Mae, and Ginnie Mae, as well as U.S. Treasury notes, all with varying maturity dates. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mbs, inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu mbs, inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|mbs, inc
|1 511,00
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.