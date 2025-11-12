GeneDx Holdings Aktie

GeneDx Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEXG / ISIN: US81663L2007

12.11.2025 16:01:42

BOSUN Sells All 70K GeneDx Holdings Corp. Shares—Should Investors Follow Suit?

BOSUN ASSET MANAGEMENT, LLC disclosed in a recent U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold out its position in GeneDx Holdings Corp., a move representing a net position change of approximately $6.45 million.BOSUN ASSET MANAGEMENT, LLC fully exited its stake in GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ:WGS), according to a Form 13F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 10, 2025. The fund sold all 69,858 shares previously held, with the estimated value of the transaction at approximately $6.45 million based on the average share price for the quarter.The sale represents a complete exit from GeneDx Holdings Corp, which was previously 1.9% of the fund’s 13F AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
