KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
05.01.2026 17:43:04
Bot erzeugt "scheußliche" Bilder: EU prüft Musk-KI wegen sexualisierter Darstellung von Kindern
Elon Musk verschiebt auf X die Grenzen des Sag- und Zeigbaren. Seit seiner Übernahme werden auf der Plattform viel weniger Inhalte gefiltert. Nun endet ein Experiment zur Bildherstellung durch den KI-Chatbot Grok mit geschmacklosen Darstellungen - möglicherweise mit strafrechtlichen Folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!