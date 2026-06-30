Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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30.06.2026 11:23:00
Bot-Schutz: Googles reCaptcha mit Handgesten fällt auf Fotos rein
Google hat vergangene Woche angekündigt, den reCaptcha-Bot-Schutz mit Handgesten auszustatten. Das lässt sich mit Fotos aushebeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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