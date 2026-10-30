Both Engineering Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Both Engineering Technology A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,82 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 113,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 852,6 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at