Both Engineering Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Both Engineering Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,08 Prozent auf 856,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Both Engineering Technology A 4,13 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,24 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,390 CNY und einen Umsatz von 4,13 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at