Botnia Exploration: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Botnia Exploration stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Botnia Exploration -0,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 939,26 Prozent auf 117,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at