Botnia Exploration präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Botnia Exploration hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,88 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Botnia Exploration 1,05 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Botnia Exploration im vergangenen Quartal 118,7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Botnia Exploration 57,8 Millionen SEK umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,20 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 SEK je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 245,06 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Botnia Exploration 57,83 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at