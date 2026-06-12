Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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12.06.2026 19:29:56
Bots überrollen den Gasmarkt: "Ob die Gerüchte überhaupt Sinn ergeben, ist für den Algorithmus total egal"
Im Zuge des Iran-Kriegs ist der Börsenpreis für Gas nicht nur stark gestiegen und schwankt auch heftig. Dahinter stecken Algorithmen, die automatisch auf Grundlage von Social-Media-Informationen handeln, erklärt Energieexperte Tobias Federico. Die Kosten dafür tragen auch die Endverbraucher.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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