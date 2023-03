Botschafter setzt auf Rückkehr ukrainischer Kriegsflüchtlinge

(.)

Berlin (Reuters) - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, setzt darauf, dass die allermeisten Kriegsflüchtlinge seines Landes wieder in ihre Heimat zurückkehren.

"Natürlich sind wir daran interessiert, nachdem wir den Krieg gewonnen haben, dass diese Menschen zurückkommen und beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen", sagte Makeiev in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit Reuters-TV. Bis dahin sei er dankbar, dass die Menschen in Deutschland Schutz und Hilfe bekämen und sich zwischenzeitlich integrierten. Deutschland hat nach offiziellen Angaben gut eine Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Bei Umfragen hatte sich gezeigt, dass 37 Prozent der Kriegsflüchtlinge in Deutschland bleiben wollen.

Makeiev betonte die große Arbeit für den Wiederaufbau der Ukraine. "Für uns beginnt der Wiederaufbau jetzt, nicht erst nachdem wir den Krieg gewonnen haben." Es gebe in Deutschland keine Anwerbekampagne für eine Rückkehr, aber es seien bereits im Sommer und im Herbst viele Menschen in ihre Heimat zurückgekehrt. Deutschland habe auch dabei geholfen und eine Plattform für Wiederaufbau ausgebaut. Die Lage für die ukrainische Wirtschaft sei dennoch schwierig.

Deutschen Firmen und die Bevölkerung könnten aber auch anders helfen. "Kaufen Sie ukrainische Waren", sagte der Botschafter. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass mehr und mehr ukrainische Waren auf dem deutschen Markt zugänglich sind".

