Boubyan Bank KSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Boubyan Bank KSC lud am 20.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,01 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im abgelaufenen Quartal hat Boubyan Bank KSC 139,2 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at