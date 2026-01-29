Boubyan Bank KSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Boubyan Bank KSC hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0,01 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Boubyan Bank KSC mit 0,010 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139,9 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 132,9 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Boubyan Bank KSC hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,020 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Boubyan Bank KSC 578,80 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 531,37 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

