Boubyan Bank KSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Boubyan Bank KSC hat am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 145,3 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 139,8 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at