16.12.2025 06:31:29
Boubyan International Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Boubyan International Industries hat am 15.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal hat Boubyan International Industries 0,0 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 86,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,2 Millionen KWD umgesetzt worden.
