Boubyan Petrochemical Company KSC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Boubyan Petrochemical Company KSC stellte am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal hatte Boubyan Petrochemical Company KSC ebenfalls ein EPS von 0,010 KWD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,25 Prozent auf 28,5 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
