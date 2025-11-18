|
Boubyan Petrochemical Company KSC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Boubyan Petrochemical Company KSC lud am 16.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 KWD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,6 Millionen KWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,3 Millionen KWD ausgewiesen.
