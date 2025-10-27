Boule Diagnostics Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Boule Diagnostics Registered hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 SEK. Im Vorjahresviertel waren -5,900 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 130,4 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 127,2 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at