Boule Diagnostics Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Boule Diagnostics Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Boule Diagnostics Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boule Diagnostics Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 96,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 127,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at