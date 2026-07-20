Boule Diagnostics Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Boule Diagnostics Registered ließ sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Boule Diagnostics Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,04 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,150 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,23 Prozent auf 112,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 129,3 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at