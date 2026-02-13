Boule Diagnostics Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Boule Diagnostics Registered präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,950 SEK je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Boule Diagnostics Registered mit einem Umsatz von insgesamt 120,2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,10 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 SEK. Im Vorjahr waren -7,640 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 12,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 489,70 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 558,46 Millionen SEK umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,560 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 490,00 Millionen SEK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at