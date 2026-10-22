22.10.2026 06:31:29

Bounce Mobile Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bounce Mobile Systems ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bounce Mobile Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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