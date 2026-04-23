Boundary Gold and Copper Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Boundary Gold and Copper Mining hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boundary Gold and Copper Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at