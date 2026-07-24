Boundary Gold and Copper Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Boundary Gold and Copper Mining lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Boundary Gold and Copper Mining hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at